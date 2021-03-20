Махачев допустил возможность проведения боя с Гэтжи
- © РИА Новости / Алексей Даничев
«Да, возможен. Между нами нет таких дружеских отношений, но мы знакомы. Он сейчас свободен, почему бы и нет?» — приводит слова Махачева «Спорт-Экспресс».
В последнем поединке Махачев победил американца Дрю Добера удушающим приёмом на турнире UFC 259. Всего на счету россиянина 19 побед и одно поражение в ММА.
Гэтжи в октябре 2020 года потерпел поражение в титульном поединке от Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Рафаэль дос Аньос рассказал, при каких условиях он готов провести поединок против Ислама Махачева.