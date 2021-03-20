Махачев допустил возможность проведения боя с Гэтжи

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев ответил на вопрос, возможен ли его поединок с американцем Джастином Гэтжи.
Махачев допустил возможность проведения боя с Гэтжи
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Да, возможен. Между нами нет таких дружеских отношений, но мы знакомы. Он сейчас свободен, почему бы и нет?» — приводит слова Махачева «Спорт-Экспресс».

В последнем поединке Махачев победил американца Дрю Добера удушающим приёмом на турнире UFC 259. Всего на счету россиянина 19 побед и одно поражение в ММА.

Гэтжи в октябре 2020 года потерпел поражение в титульном поединке от Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Рафаэль дос Аньос рассказал, при каких условиях он готов провести поединок против Ислама Махачева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить