Агент Евсеева высказался о возможном назначении тренера в «Ротор»

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Александр Маньяков, агент бывшего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, прокомментировал информацию о назначении специалиста наставником волгоградского «Ротора».
Агент Евсеева высказался о возможном назначении тренера в «Ротор»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Это вопрос к руководителям «Ротора», а не ко мне или Вадиму. С нами никто не связывался. Пока что это слухи. Везде, где шатаются кресла под тренерами или же происходит отставка, Вадим — один из основных кандидатов. Наверняка этот вопрос обсуждали, но на нас никто не выходил. Есть ли предложения из других команд? Сейчас у всех есть тренеры, комментировать это будет не очень правильно по отношению к ним. Пока без комментариев», — цитирует Маньякова «Спорт-Экспресс».

19 марта «Ротор» отправил в отставку Александра Хацкевича, который возглавлял команду с 2019 года. Евсеев же тренировал «Уфу» с 2019 по 2020 год.

После 23 туров Российской премьер-лиги «Ротор» имеет 18 очков и идёт на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее Евсеев отреагировал на слухи о назначении в «Ротор».

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