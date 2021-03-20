Евсеев отреагировал на слух о назначении в «Ротор»

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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о возможности возглавить волгоградский футбольный клуб «Ротор».
Евсеев отреагировал на слух о назначении в «Ротор»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Узнаете всё в своё время. Вы сами пишете, а потом сами даёте информацию. Как я не хочу работать? Вы всё узнаете, когда что-то будет», — цитирует Евсеева «Спорт-Экспресс».

19 марта «Ротор» отправил в отставку Александра Хацкевича, который возглавлял команду с 2019 года.

После 23 туров Российской премьер-лиги «Ротор» имеет 18 очков и идёт на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее Юрий Сёмин опроверг слухи о возможном назначении тренером «Ротора».

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