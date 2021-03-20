Сёмин опроверг слухи о возможном назначении тренером «Ротора»
- РИА Новости
«Первый раз об этом слышу. Со мной никто не связывался. Пошёл бы я в «Ротор»? Вы акцентируете внимание только на одном. Не буду отвечать на этот вопрос», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
19 марта «Ротор» отправил в отставку Александра Хацкевича, который возглавлял команду с 2019 года.
После 23 туров Российской премьер-лиги «Ротор» имеет 18 очков и идёт на 13-м месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Ротор» намерен предложить Сёмину возглавить команду.