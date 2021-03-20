Агент Влашича отреагировал на слух об интересе «Милана»

Короткая ссылка
Тончи Мартич, агент полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в итальянский «Милан».
Агент Влашича отреагировал на слух об интересе «Милана»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Влашич был признан лучшим игроком РПЛ, ему 23 года, и это нормально, что он интересен большому количеству клубов. Возможность его ухода из ЦСКА этим летом будет зависеть от возможных предложений, которые получат он и ЦСКА. Пока рано говорить, что будет летом», — цитирует Мартича «Спорт-Экспресс».

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне он провёл 27 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется Влашичем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить