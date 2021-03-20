Агент Влашича отреагировал на слух об интересе «Милана»
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«Влашич был признан лучшим игроком РПЛ, ему 23 года, и это нормально, что он интересен большому количеству клубов. Возможность его ухода из ЦСКА этим летом будет зависеть от возможных предложений, которые получат он и ЦСКА. Пока рано говорить, что будет летом», — цитирует Мартича «Спорт-Экспресс».
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне он провёл 27 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется Влашичем.