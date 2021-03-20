Лыжник Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

«Я выдохся. Индивидуальная гонка на чемпионате мира была для меня последней. Попыток отобраться на Олимпиаду не будет. В следующем сезоне я сделаю ставку на основные марафоны», — цитирует Сундбю VG.

Помимо побед на ОИ-2018 Сундбю четырежды побеждал на чемпионате мира.

На мировом первенстве 2021 года 36-летний спортсмен выступил только в индивидуальной гонке на 15 км, в которой он стал седьмым.

Ранее чешский лыжник Мартин Коукал признался, что россиянин Александр Большунов напоминает ему Сундбю.