Лыжник Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной Норвегии

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Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю объявил о завершении карьеры в национальной сборной.
Лыжник Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной Норвегии
  • Reuters

«Я выдохся. Индивидуальная гонка на чемпионате мира была для меня последней. Попыток отобраться на Олимпиаду не будет. В следующем сезоне я сделаю ставку на основные марафоны», — цитирует Сундбю VG.

Помимо побед на ОИ-2018 Сундбю четырежды побеждал на чемпионате мира.

На мировом первенстве 2021 года 36-летний спортсмен выступил только в индивидуальной гонке на 15 км, в которой он стал седьмым.

Ранее чешский лыжник Мартин Коукал признался, что россиянин Александр Большунов напоминает ему Сундбю.

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