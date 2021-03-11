Чешский лыжник: Большунов напоминает мне Сундбю

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Чешский лыжник Мартин Коукал поделился мнением о россиянине Александре Большунове.
Чешский лыжник: Большунов напоминает мне Сундбю
  • Reuters

«Йоханнес Клебо всегда побеждает на крупных турнирах. А Александр Большунов всегда проигрывал тому или иному сопернику. Всегда находился кто-то, кто приговаривал Александра к серебряной медали», — приводит слова Коукала iSport.cz.

Спортсмен отмечает, что Большунов напоминает ему норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю.

«Мартин Сундбю выигрывал кубки мира, но всегда находился кто-то, кто лучше готовился к главному соревнованию и побеждал его», — добавил он.

Александр Большунов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Ранее сообщалось, что Большунов поблагодарил болельщиков за поддержку.

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