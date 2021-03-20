Игрок тульского «Арсенала»: до 15—17 лет российские футболисты ничем не хуже европейцев

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев высказался о переходе во взрослый футбол в России.

«До 15—17 лет мы ничем не хуже европейских ребят по всем статьям. Но потом сказывается переход во взрослый футбол, потому что от тренера требуют результата и он иногда боится ставить молодого», — приводит слова Пантелеева «Матч ТВ».

По его мнению, молодым игрокам в России дают мало шансов, а в случае выхода на поле после неудачи им сразу перестают доверять, так как результата нужно добиваться сразу.

«В каком-то смысле это нормально, но ты не можешь в 17—18 лет выйти и гарантированно решить игру. Думаю, разница с Европой начинает проявляться в молодёжном футболе. Они становятся на поле чуть раскрепощённее, увереннее. У нас много ребят в дублях продолжают играть, человек пять в РПЛ, но чаще на замене сидят. А у них молодёжь в 17—18 лет уже играет в основе либо выходит на замену», — сказал Пантелеев.

Ранее Николай Писарев высказался по поводу невызова нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в национальную команду на молодёжный чемпионат Европы.