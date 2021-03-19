Писарев: никакого преступления в невызове Тюкавина в молодёжную сборную точно нет

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев высказался по поводу невызова нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в национальную команду на молодёжный чемпионат Европы.

«Не знаю, как можно говорить, что невызов Тюкавина в молодёжную сборную — это преступление. Тюкавин — хороший и перспективный футболист, бомбардир с приличными данными. Главный тренер отвечает за результат, поэтому решать, кого вызывать, только ему. Но никакого преступления здесь и близко нет», — цитирует Писарева «Чемпионат».

Он также отметил, что необходимо поговорить с Тюкавиным, чтобы у него не началась звёздная болезнь, так как его сейчас много обсуждают. Эксперт подчеркнул, что в российском футболе было очень много случаев, когда талантливые игроки ярко начинали, а потом пропадали.

«Наоборот, непопадание ещё больше заведёт парня. А если бы вызвали в молодёжку и он, например, сидел бы на лавке? У нас многие футболисты и в главную сборную вызываются, а что толку-то?» — добавил Писарев.

В матче 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» Тюкавин отметился дублем.

Групповой этап европейского первенства пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских Дьере и Сомбатхее. Российская команда сыграет с Исландией, Францией и Данией.

Ранее в молодёжной сборной России рассказали, что заявка на ЧЕ-2021 является окончательной.