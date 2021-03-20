Овечкин вышел на четвёртое место в НХЛ по числу матчей с более чем одним голом

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвёртое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству матчей с более чем одной заброшенной шайбой за одну игру.
Овечкин вышел на четвёртое место в НХЛ по числу матчей с более чем одним голом
  • © Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) Овечкин оформил дубль. Для него это уже 147-й раз в карьере, когда удаётся отличиться более одного раза за встречу.

По этому показателю россиянин поднялся на четвёртое место и сравнялся с Горди Хоу.

Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Грецки (189). Второе место занимает Брэтт Холл (158), а тройку лучших замыкает Марио Лемье (154).

Ранее сообщалось, что Овечкин продлил свою результативную серию до пяти матчей.

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