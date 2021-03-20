Овечкин продлил свою результативную серию до пяти матчей

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил свою голевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до пяти матчей.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) Овечкин оформил дубль. До этого он забрасывал шайбы в двух играх с «Филадельфия Флайерз», а также во встречах с «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Всего на счету 35-летнего хоккеиста 14 голов и 11 результативных передач в 26 матчах текущего сезона.

Ранее сообщалось, что форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Вашингтоном» отличился в третьей игре подряд в НХЛ.