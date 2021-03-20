Крал не поедет в сборную Чехии и останется в расположении «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал не отправится на сбор национальной команды Чехии по футболу и вместо этого останется в расположении клуба.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», у Крала было диагностировано повреждение мышц бедра, из-за которого он не сможет помочь сборной Чехии в предстоящих матчах отбора на чемпионат мира 2022 года с Эстонией, Бельгией и Уэльсом.

22-летний чешский хавбек получил травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом». Крал не сумел доиграть встречу и был заменён.

Ранее сообщалось, что Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу.