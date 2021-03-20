Крал не поедет в сборную Чехии и останется в расположении «Спартака»

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал не отправится на сбор национальной команды Чехии по футболу и вместо этого останется в расположении клуба.
Крал не поедет в сборную Чехии и останется в расположении «Спартака»

Как сообщает пресс-служба «Спартака», у Крала было диагностировано повреждение мышц бедра, из-за которого он не сможет помочь сборной Чехии в предстоящих матчах отбора на чемпионат мира 2022 года с Эстонией, Бельгией и Уэльсом.

22-летний чешский хавбек получил травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом». Крал не сумел доиграть встречу и был заменён.

Ранее сообщалось, что Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить