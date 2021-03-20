Ласицкене планирует открыть международный сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене планирует открыть летний международный легкоатлетический сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко.

По словам менеджера Ласицкене Ольги Назаровой, которую цитирует ТАСС, заявка в World Athletics на получение нейтрального статуса будет подана сразу же, как появится такая возможность.

«Сейчас находимся в состоянии ожидания. Что касается соревновательных планов, то в случае получения нейтрального статуса Мария планирует открыть международный сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко. И в дальнейшем все этапы Бриллиантовой лиги, где в программе есть женские прыжки в высоту, будут у неё в приоритете», — добавила Назарова.

Этап Бриллиантовой лиги в Рабате запланирован на 23 мая.

Ранее сообщалось, что Ласицкене отреагировала на слова Позднякова и Матыцина о допуске легкоатлетов.