Агент Мухина прокомментировал вызов футболиста в сборную России

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Вадим Шпинёв, агент полузащитника московского «Локомотива» Максима Мухина, прокомментировал вызов футболиста в сборную России по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Агент Мухина прокомментировал вызов футболиста в сборную России

«Для Максима и для нас это знаковый и ответственный момент. Мы понимаем, что это экстренная мера. Спасибо тренерскому штабу сборной за оказанное доверие. Понимаем, что это огромный аванс. Хочется поблагодарить тренеров «Локомотива» Ильшата Файзулина и Марко Николича. Они смогли открыть парня футбольной общественности. Теперь всё зависит от игрока. Он будет стараться себя проявить и делать для этого всё возможное», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

19-летний Мухин в нынешнем сезоне провёл восемь матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в том числе одну игру в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Черчесов объяснил вызов Мухина в сборную России по футболу.

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