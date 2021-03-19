Девушка-боец UFC упала в обморок во время взвешивания

Представительница Латвии, боец смешанных единоборств Юлия Столяренко упала в обморок во время взвешивания перед турниром UFC Vegas 22.

Спортсменка начала терять равновесие, стоя на весах, и в итоге упала, потеряв сознание. Сотрудники UFC помогли ей прийти в себя, но самостоятельно подняться она не сумела.

Соперницей 27-летней Столяренко на турнире UFC Vegas 22, который пройдёт 21 марта, станет американка Джулия Авила.

Julija Stoliarenko just fainted on the scale #UFCVegas22pic.twitter.com/3PjNMUGxFf — The Schmo (@TheSchmo312) March 19, 2021

Ранее стало известно, что Нурмагомедов официально завершил карьеру в UFC.