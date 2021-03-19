Тренер сборной России объяснил семь промахов Казакевич в спринте

Тренер сборной России по биатлону Николай Загурский высказался о провале Ирины Казакевич в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«На лёжке сразу было понятно, что у Казакевич что-то не так — по характеру стрельбы. Центральные выстрелы — промах на 10, промах на пять. Это говорит о том, что концентрация была потеряна. Ветер был стабильный, и можно было работать не больше одного», — цитирует Загурского «Чемпионат».

Он отметил, что затем повлияло на выступление падение, из-за которого был сломан крюк у винтовки и стрелять уже не получалось.

«Со сломанным оружием нереально было попадать на стойке. Поменять винтовку было бы можно, если бы она у нас была заявлена. Но на спринт, учитывая характеристики трассы, мы запасную винтовку не заявляли. Её у нас здесь просто нет», — сказал Загурский.

Казакевич по итогам гонки заняла 100-е место, допустив семь промахов.

Лучшей из россиянок в спринте стала Ульяна Кайшева, она 16-я. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Ранее сообщалось, что Казакевич расплакалась после 100-го места в спринте на этапе КМ по биатлону.