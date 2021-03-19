Минеев предостерёг болельщиков Исмаилова перед их боем

Чемпион Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев предостерёг болельщиков Магомеда Исмаилова перед их поединком.

«Думаю, здесь нужно, наоборот, болельщикам Маги быть осторожнее. Та масса людей, которая стоит за мной, тоже хочет реванша после того, как не смогла поучаствовать в том, что произошло 24 декабря. Не считаю нужным ограничивать народ. Хотят подраться — пусть подерутся», — цитирует Минеева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, если кто-то опасается беспорядков, то можно не проводить поединок, так как его история с Исмаиловым выходит за пределы клетки.

«Согласен ли, что могут быть драки? Согласен, не то слово, но я понимаю, что это неизбежно», — добавил Минеев.

Бой Исмаилов — Минеев состоится в сентябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights Global.

Первый поединок прошёл в 2018 году и завершился ничьей.

Ранее Исмаилов заявил, что не собирается мириться с Минеевым.