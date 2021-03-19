Минеев предостерёг болельщиков Исмаилова перед их боем

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Чемпион Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев предостерёг болельщиков Магомеда Исмаилова перед их поединком.
Минеев предостерёг болельщиков Исмаилова перед их боем
  • Магомед Исмаилов и Владимир Минеев / © fighttime.ru

«Думаю, здесь нужно, наоборот, болельщикам Маги быть осторожнее. Та масса людей, которая стоит за мной, тоже хочет реванша после того, как не смогла поучаствовать в том, что произошло 24 декабря. Не считаю нужным ограничивать народ. Хотят подраться — пусть подерутся», — цитирует Минеева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, если кто-то опасается беспорядков, то можно не проводить поединок, так как его история с Исмаиловым выходит за пределы клетки. 

«Согласен ли, что могут быть драки? Согласен, не то слово, но я понимаю, что это неизбежно», — добавил Минеев.

Бой Исмаилов — Минеев состоится в сентябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights Global.

Первый поединок прошёл в 2018 году и завершился ничьей.

Ранее Исмаилов заявил, что не собирается мириться с Минеевым.

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