Минеев предостерёг болельщиков Исмаилова перед их боем
- Магомед Исмаилов и Владимир Минеев / © fighttime.ru
«Думаю, здесь нужно, наоборот, болельщикам Маги быть осторожнее. Та масса людей, которая стоит за мной, тоже хочет реванша после того, как не смогла поучаствовать в том, что произошло 24 декабря. Не считаю нужным ограничивать народ. Хотят подраться — пусть подерутся», — цитирует Минеева «Спорт-Экспресс».
По его мнению, если кто-то опасается беспорядков, то можно не проводить поединок, так как его история с Исмаиловым выходит за пределы клетки.
«Согласен ли, что могут быть драки? Согласен, не то слово, но я понимаю, что это неизбежно», — добавил Минеев.
Бой Исмаилов — Минеев состоится в сентябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights Global.
Первый поединок прошёл в 2018 году и завершился ничьей.
Ранее Исмаилов заявил, что не собирается мириться с Минеевым.