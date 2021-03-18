Исмаилов заявил, что не собирается мириться с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов высказался об отношениях со своим соперником Владимиром Минеевым.

«Бой заканчивается, я выиграю, и мы даже руки не пожимаем друг другу. Даже если Минеев сам протянет руку, я её не пожму. Потому что не считаю его мужчиной, который достоин моего рукопожатия», — приводит слова бойца «Спорт-Экспресс».

Исмаилов отметил, что, возможно, так будет не всегда.

«Возможно, завтра Минеев станет лучше, чем он есть сегодня. У людей есть свойство меняться, но если у Владимира такого свойства не будет, то я ему никогда руку не пожму», — добавил он.

Бой Исмаилов — Минеев состоится в сентябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights Global.

Первый поединок прошёл в 2018 году и завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Исмаилов дал расписку о проведении боя с Минеевым.