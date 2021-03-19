Модрич признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге чемпионов.
Модрич признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ответном матче 1/8 финала турнира с «Аталантой» Модрич отдал результативную передачу. Это помогло его команде победить со счётом 2:0 и выйти в четвертьфинал ЛЧ.

На награду также претендовали Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси») и Йозуа Киммих («Бавария»). 

Ранее сообщалось, что «Бавария» сыграет с ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов, а «Реал» встретится с «Ливерпулем».

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