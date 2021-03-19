Модрич признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В ответном матче 1/8 финала турнира с «Аталантой» Модрич отдал результативную передачу. Это помогло его команде победить со счётом 2:0 и выйти в четвертьфинал ЛЧ.
На награду также претендовали Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси») и Йозуа Киммих («Бавария»).
Ранее сообщалось, что «Бавария» сыграет с ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов, а «Реал» встретится с «Ливерпулем».