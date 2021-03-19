Экс-голкипер сборной России Рыжиков станет тренером в клубе ПФЛ

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы ушедшего из «Тамбова» вратаря Сергея Рыжикова, сообщил, что у его клиента есть договорённость с клубом Профессиональной футбольной лиги по поводу его будущей тренерской деятельности.
Экс-голкипер сборной России Рыжиков станет тренером в клубе ПФЛ
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Есть предложение стать главным тренером и есть договорённость с клубом. Думаю, завершит карьеру и станет тренером. У нас есть определённая договоренность. Люди попросили не афишировать команду. Какая лига? Как он может стартовать сразу в РПЛ? Начнёт со второй лиги, наберется опыта, почувствует кровь. Примерно после 15 апреля можно будет сказать больше», — приводит слова Сафонова «РБ-Спорт».

Он также признался, что окончательно сказать о будущем 40-летнего Рыжикова можно будет сказать позже, так как чемпионат в ПФЛ завершается только в середине июня, а Сергею нужно будет собрать команду и посмотреть на игроков в деле.

Рыжиков перешёл в «Тамбов» из «Крыльев Советов» в августе 2020 года. С тех пор он провёл за команду из Тамбовской области 21 матч и пропустил 35 мячей. Он также известен по выступлениям за казанский «Рубин», московский «Локомотив» и сборную России.

Ранее Рыжиков рассказал об уходе из «Тамбова».

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