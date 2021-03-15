Рыжиков рассказал об уходе из «Тамбова»

Бывший вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков объяснил свой уход из футбольного клуба.

«Всё банально и просто — устал от лжи, решил больше это не терпеть и уйти. Формально было так: я написал извещение в клуб, что временно приостанавливаю (работу) по ст. 142 ТК РФ о невыплате зарплаты на протяжении двух и более месяцев. Слежу ли сейчас за «Тамбовом»? Я на связи с тренером вратарей, вроде в понедельник должны быть перечисления, но моя карточка уже «заржавела», — сказал Рыжиков в эфире «Матч ТВ».

По его словам, последний раз деньги от клуба приходили в конце января. Тогда ему перечислили 22 тыс. рублей за пять месяцев. Тем не менее он подчеркнул, что болеет за команду. Голкипер также заявил, что будет разбираться по поводу юридических деталей с клубом, а далее он не думает, что получится вернуться в футбол после перерыва в четыре месяца в таком возрасте.

«Прощальный матч? Я об этом не думал, это излишне. Я не очень их люблю. Не такая уж я и звезда. Есть ли горечь от того, что я так заканчиваю карьеру? Ну, если честно, я не думал, что «Тамбов» будет моей последней командой, но так получилось. Столкнулся с реалиями российского футбола. Самара и Тамбов мне показали, где проблемы в российском футболе. Надеюсь, я буду решать эти проблемы в будущем», — добавил Рыжиков.

Рыжиков перешёл в «Тамбов» из «Крыльев Советов» в августе 2020 года. С тех пор он провёл за команду из Тамбовской области 21 матч и пропустил 35 мячей.

Ранее сообщалось, что в «Рубине» готовы рассмотреть вариант с возвращением Рыжикова.