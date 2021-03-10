В «Рубине» готовы рассмотреть вариант с возвращением Рыжикова

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможном приглашении в клуб бывшего голкипера команды Сергея Рыжикова, который намерен покинуть «Тамбов».

«Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из «Тамбова». Все идёт к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в «Рубин» на какую-то должность. Будем думать», — цитирует Сайманова «Чемпионат».

Вратарь выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. Вместе с коллективом из столицы Татарстана он дважды стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также он один раз выиграл Кубок страны.

Ранее агент Рыжикова заявил, что 40-летний голкипер приостановил работу в «Тамбове». Рыжиков перешёл в «Тамбов» из «Крыльев Советов» в августе 2020 года. С тех пор он провёл за команду из Тамбовской области 21 матч и пропустил 35 мячей.