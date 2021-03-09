Агент Рыжикова заявил, что голкипер приостановил работу в «Тамбове»

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Алексей Сафонов, агент голкипера «Тамбова» Сергея Рыжикова, сообщил, что его клиент приостановил свои выступления за клуб.
Агент Рыжикова заявил, что голкипер приостановил работу в «Тамбове»
  • РИА Новости

Сергей не ушёл из «Тамбова», а приостановил работу в «Тамбове», пока клуб не выполнит свои обязательства. Выполнит — значит вернётся. Не выполнит — значит тема закрыта. По поводу завершения карьеры: Сергей будет решать. Я всего лишь его агент», — цитирует Сафонова Sport24.

Рыжиков перешёл в «Тамбов» из «Крыльев Советов» в августе 2020 года. С тех пор он провёл за команду из Тамбовской области 21 матч и пропустил 35 мячей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Тамбов» в 21-м туре РПЛ.

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