Агент Рыжикова заявил, что голкипер приостановил работу в «Тамбове»

Алексей Сафонов, агент голкипера «Тамбова» Сергея Рыжикова, сообщил, что его клиент приостановил свои выступления за клуб.

Сергей не ушёл из «Тамбова», а приостановил работу в «Тамбове», пока клуб не выполнит свои обязательства. Выполнит — значит вернётся. Не выполнит — значит тема закрыта. По поводу завершения карьеры: Сергей будет решать. Я всего лишь его агент», — цитирует Сафонова Sport24.

Рыжиков перешёл в «Тамбов» из «Крыльев Советов» в августе 2020 года. С тех пор он провёл за команду из Тамбовской области 21 матч и пропустил 35 мячей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Тамбов» в 21-м туре РПЛ.