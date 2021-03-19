Большунов выразил надежду, что тренировки с собакой помогут в противостоянии с Клебо

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о тренировках со своей собакой.

«Я надеюсь, после чемпионата России я успею побывать дома у родителей. Фалун ждёт. Он в большей степени начинает бегать и непроизвольно поднимать лапы», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Лыжник отметил, что на стометровке собака пока быстрее, чем он.

«Мы зарубились на стометровке, конечно, он пока быстрее. Ориентир — Йоханнес Клебо на спринтерском отрезке. Если я его обгоню, возможно, и Йоханнеса получится. В этом году отец заготовил очень много снега, будет полноценный круг. Там я Фалуна вымотаю», — добавил он.

Фалун — собака Александра Большунова. Такую кличку она получила в честь первой победы российского лыжника на этапе Кубка мира в Фалуне в марте 2018 года.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также российский лыжник выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

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