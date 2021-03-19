Большунов рассказал, как тредбан поможет ему улучшить результаты
- Reuters
«Когда результат на пределе и нужно прибавлять считаные сантиметры, играет роль буквально каждый из них. Понимаю, что с помощью зеркала можно добиться технического аспекта, который поможет для развития. Использовал два года назад, менял коньковую технику, потому что для классической в большей степени нужен вид сбоку», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».
Лыжник отмечает, что тредбан нужен и для классики.
«Тредбан будет одной из составляющих, которая поможет давать результат и сделать ещё полшага вперёд», — добавил он.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также российский лыжник выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Большунову купили тредбан за государственные деньги.