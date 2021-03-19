Большунов рассказал, как тредбан поможет ему улучшить результаты

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов объяснил, как устроен тредбан.
Большунов рассказал, как тредбан поможет ему улучшить результаты
  • Reuters

«Когда результат на пределе и нужно прибавлять считаные сантиметры, играет роль буквально каждый из них. Понимаю, что с помощью зеркала можно добиться технического аспекта, который поможет для развития. Использовал два года назад, менял коньковую технику, потому что для классической в большей степени нужен вид сбоку», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Лыжник отмечает, что тредбан нужен и для классики.

«Тредбан будет одной из составляющих, которая поможет давать результат и сделать ещё полшага вперёд», — добавил он.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также российский лыжник выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Большунову купили тредбан за государственные деньги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить