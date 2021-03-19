Передача Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Детройтом»
Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 3:2.
Канадский нападающий «Детройта» Робби Фаббри оформил хет-трик.
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Роопе Хинц и Джейсон Дикинсон.
Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов записал на свой счёт результативную передачу.
Ранее сообщалось, что дубль Бучневича и гол Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» со счётом 9:0.