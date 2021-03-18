Журналист извинился перед футболистом «Урала» за некорректный вопрос после матча со «Спартаком»

Журналист телеканала «Матч ТВ» Александр Неценко принёс извинения защитнику екатеринбургского «Урала» Игорю Калинину за некорректный вопрос после матча 23-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».

«Я лично объяснился с Игорем Калининым после матча и принёс ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Конфликт исчерпан. Мы друг друга поняли», — написал Неценко в своём Twitter.

Калинин покинул флеш-зону, возмутившись вопросом Неценко о противостоянии защитника с форвардом «Спартака» Квинси Промесом по ходу матча, в котором журналист использовал формулировку: «Промес выкручивал позвонки».

Матч завершился победой «Спартака» со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что Тедеско после матча «Спартак» — «Урал» заявил, что важен не итоговый счёт, а заслуженность победы.