Журналист извинился перед футболистом «Урала» за некорректный вопрос после матча со «Спартаком»

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Журналист телеканала «Матч ТВ» Александр Неценко принёс извинения защитнику екатеринбургского «Урала» Игорю Калинину за некорректный вопрос после матча 23-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».
Журналист извинился перед футболистом «Урала» за некорректный вопрос после матча со «Спартаком»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Я лично объяснился с Игорем Калининым после матча и принёс ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Конфликт исчерпан. Мы друг друга поняли», — написал Неценко в своём Twitter.

Калинин покинул флеш-зону, возмутившись вопросом Неценко о противостоянии защитника с форвардом «Спартака» Квинси Промесом по ходу матча, в котором журналист использовал формулировку: «Промес выкручивал позвонки».

Матч завершился победой «Спартака» со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что Тедеско после матча «Спартак» — «Урал» заявил, что важен не итоговый счёт, а заслуженность победы.

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