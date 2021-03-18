Матыцин заявил, что, вероятно, временно покинет пост президента FISU

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что приостановит деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU).

«В FISU было направлено письмо WADA о необходимости выполнения решения CAS. Мы сейчас завершаем диалог. Скорее всего, приостановлю на тот период деятельность, часть полномочий в соответствии с уставом FISU будет передана первому вице-президенту», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Матыцин занимает должность президента FISU c 2015 года.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в международных федерациях до 16 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Третьяк покинул совет IIHF в связи с санкциями CAS.