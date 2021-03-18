Матыцин заявил, что, вероятно, временно покинет пост президента FISU

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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что приостановит деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU).
Матыцин заявил, что, вероятно, временно покинет пост президента FISU
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«В FISU было направлено письмо WADA о необходимости выполнения решения CAS. Мы сейчас завершаем диалог. Скорее всего, приостановлю на тот период деятельность, часть полномочий в соответствии с уставом FISU будет передана первому вице-президенту», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Матыцин занимает должность президента FISU c 2015 года.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в международных федерациях до 16 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Третьяк покинул совет IIHF в связи с санкциями CAS.

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