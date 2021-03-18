Пахноцкая — о возобновлении выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам: успокаиваться ни в коем случае нельзя
- РИА Новости
«Несмотря на то что сделано уже много, вся основная работа ждёт федерацию впереди. Да, сегодня было принято очень важное решение, успокаиваться ни в коем случае нельзя. Полное восстановление ВФЛА в международных правах будет возможно только в случае полного выполнения принятого стратегического плана», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Ранее сообщалось, что в World Athletics прокомментировали возобновление выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам.