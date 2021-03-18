Пахноцкая — о возобновлении выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам: успокаиваться ни в коем случае нельзя

Бывший заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая прокомментировала решение совета организации возобновить выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

«Несмотря на то что сделано уже много, вся основная работа ждёт федерацию впереди. Да, сегодня было принято очень важное решение, успокаиваться ни в коем случае нельзя. Полное восстановление ВФЛА в международных правах будет возможно только в случае полного выполнения принятого стратегического плана», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что в World Athletics прокомментировали возобновление выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам.