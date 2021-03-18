СМИ: «Ротор» подаст жалобу на судейство в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом»

Волгоградский «Ротор» подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию на работу арбитров в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, руководство волгоградского клуба недовольно тем, что арбитр матча Кирилл Левников не засчитал гол Седрика Гогуа. Также в «Роторе» уверены, что мяч Армина Гиговича на 41-й минуте нельзя было засчитывать. Последний эпизод, который вызывал вопросы у волгоградцев, — назначенный на восьмой минуте матча 11-метровый в ворота «Ротора».

Матч состоялся 17 марта и завершился победой «Ростова» со счётом 3:0. «Ротор» набрал 18 очков и с этим показателем занимает 13-е место в турнирной таблице. «Ростов», в активе которого 37 очков после 22 матчей, располагается на шестой позиции.

Ранее Карпин выразил мнение, что первый гол «Ростова» в матче с «Ротором» нельзя было засчитывать.