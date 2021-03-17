Карпин считает, что первый гол «Ростова» в матче с «Ротором» нельзя было засчитывать
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«После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».
Первый мяч в игре забил Армин Гигович.
«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (18) находится на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Ростов» разгромил «Ротор» в 23-м туре РПЛ со счётом 3:0.