Карпин считает, что первый гол «Ростова» в матче с «Ротором» нельзя было засчитывать

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признал, что первый гол его команды в матче с волгоградским «Ротором» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нельзя было засчитывать.
Карпин считает, что первый гол «Ростова» в матче с «Ротором» нельзя было засчитывать
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«После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Первый мяч в игре забил Армин Гигович.

«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (18) находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ростов» разгромил «Ротор» в 23-м туре РПЛ со счётом 3:0.

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