Лебедев поддержал инициативу Шлеменко запретить концерты рэпера Моргенштерна

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев высказался относительно призыва российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко запретить концерты рэпера Моргенштерна.

«Я полностью поддерживаю Шлеменко в этом вопросе! Считаю, Моргенштерн — отброс общества. К сожалению, сегодня наша молодёжь берёт с него пример и подражает ему. Не знаю, с чем это связано, но это печально», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков, что повлекло за собой негативную реакцию со стороны многих спортсменов и общественных деятелей.

Ранее сообщалось, что Шлеменко предложил запретить концерты Моргенштерна.