Лебедев поддержал инициативу Шлеменко запретить концерты рэпера Моргенштерна
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«Я полностью поддерживаю Шлеменко в этом вопросе! Считаю, Моргенштерн — отброс общества. К сожалению, сегодня наша молодёжь берёт с него пример и подражает ему. Не знаю, с чем это связано, но это печально», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».
Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков, что повлекло за собой негативную реакцию со стороны многих спортсменов и общественных деятелей.
Ранее сообщалось, что Шлеменко предложил запретить концерты Моргенштерна.