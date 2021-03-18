Шлеменко предложил запретить концерты Моргенштерна

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко выступил с предложением запретить концерты рэп-исполнителя Моргенштерна.
Шлеменко предложил запретить концерты Моргенштерна
  • РИА Новости

«Можно выйти с инициативой для людей. Думаю, что многие родители поддержат. Не знал, кто такой Моргенштерн и что он поёт. Узнал, когда начали подключаться люди, которых я уважаю. Например, Миша Маваши подключился, выложил песню Моргенштерна, где тот поёт про девушек… Я даже повторять не хочу, но это ужас!» — приводит слова бойца Sport24.

Шлеменко спрашивает, куда смотрят родители, девочки которых поют песни Моргенштерна.

«В мою молодость такое и сказать западло было, а сейчас это стало нормальным. Но мне кажется, что волна начала набирать обороты и она накроет Моргенштерна», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Альфа-банк нанял Моргенштерна на должность директора по работе с молодёжью.

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