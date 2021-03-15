Моргенштерна взяли на работу в Альфа-банк

Альфа-банк нанял рэпера Алишера Моргенштерна на должность директора по работе с молодёжью, передаёт РБК со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.

«Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты», — отметил директор по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов.

По его словам, перед исполнителем стоит задача привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов.

В банке также заявили, что учли «обратную связь» от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по поводу клипа с Моргенштерном и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника».

Ранее ФАС завела дело из-за ролика Альфа-банка с участием Моргенштерна, в котором он рекламировал карту организации.