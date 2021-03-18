Орлов обвинил Ахметова в попытке сломать ногу Кузяеву

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об удалении полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Орлов обвинил Ахметова в попытке сломать ногу Кузяеву
  • РИА Новости

«Ильзат Ахметов пытался переломить ногу Далеру Кузяеву. И это не первый такой для него случай. Какой-то жёсткий парень этот Ахметов. Ему кажется, что чем больнее он будет бить соперника, тем выше поднимется в своей футбольной карьере. Да нет, наказание придёт», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Комментатор удивлён, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил Ахметова в национальную команду.

«Я, как и немало других людей, удивлён. Зачем Ильзата Ахметова пригласили в сборную? Есть ребята поталантливее на этой позиции. Но это уже вопрос к Черчесову» — добавил он.

На 53-й минуте встречи Ахметов получил красную карточку за то, что наступил шипами в икроножную мышцу полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Ранее Хёрдур Магнуссон заявил, что верит в чемпионство ЦСКА.

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