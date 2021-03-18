Вяльбе рассказала о двух телеграммах Большунову от Путина

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что президент России Владимир Путин прислал российскому лыжнику Александру Большунову две телеграммы во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Вяльбе рассказала о двух телеграммах Большунову от Путина
  • РИА Новости

«Две телеграммы прислал Владимир Путин Александру Большунову. Первую — после скиатлона, а вторую — после 50 км с очень хорошими, красивыми словами», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Глава ФЛГР отмечает, что телеграммы находятся у неё дома.

«Я вручу их Александру Большунову на чемпионате России в Тюмени», — цитирует её «Комсомольская правда».

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Свищёв направит в Минспорта запрос о покупке тредбана для Большунова.

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