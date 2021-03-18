Вяльбе рассказала о двух телеграммах Большунову от Путина
- РИА Новости
«Две телеграммы прислал Владимир Путин Александру Большунову. Первую — после скиатлона, а вторую — после 50 км с очень хорошими, красивыми словами», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».
Глава ФЛГР отмечает, что телеграммы находятся у неё дома.
«Я вручу их Александру Большунову на чемпионате России в Тюмени», — цитирует её «Комсомольская правда».
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Свищёв направит в Минспорта запрос о покупке тредбана для Большунова.