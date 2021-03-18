Вяльбе рассказала о двух телеграммах Большунову от Путина

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что президент России Владимир Путин прислал российскому лыжнику Александру Большунову две телеграммы во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Две телеграммы прислал Владимир Путин Александру Большунову. Первую — после скиатлона, а вторую — после 50 км с очень хорошими, красивыми словами», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Глава ФЛГР отмечает, что телеграммы находятся у неё дома.

«Я вручу их Александру Большунову на чемпионате России в Тюмени», — цитирует её «Комсомольская правда».

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Свищёв направит в Минспорта запрос о покупке тредбана для Большунова.