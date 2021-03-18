Тухель заявил, что «Челси» был великолепен в матче с «Атлетико»
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«Мы великолепно сыграли, все приложили усилия, даже ребята на трибунах. Чувствовалось, что мы очень хотели пройти дальше. Они старались применять высокий прессинг, но оставляли дыры позади себя, и мы смогли этим воспользоваться», — приводит слова Тухеля сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Он также отметил, что игроки «Челси» не боятся применять силовую борьбу в тех случаях, когда не удаётся находить решения в атаке, и сегодня лондонцы получили удовольствие от борьбы.
«Ребята были нацелены на результат. Мы жаждали этой победы. Такие результаты заряжают уверенностью. Начинаешь думать, что можешь достичь чего-то особенного. Уверен, что никто не захочет играть с нами в четвертьфинале. Будет непросто, но нам нечего бояться — мы хорошо подготовимся к новому противостоянию», — добавил немецкий специалист.
«Челси» на своём поле обыграл «Атлетико» со счётом 2:0 в ответной игре и вышел в четвертьфинал ЛЧ. В первом матче английский победил со счётом 1:0.
Ранее тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не ищет оправданий после поражения от «Челси».