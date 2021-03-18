Тухель заявил, что «Челси» был великолепен в матче с «Атлетико»

Главный тренер лондонского «Челси» Диего Симеоне прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» и выход в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов.

«Мы великолепно сыграли, все приложили усилия, даже ребята на трибунах. Чувствовалось, что мы очень хотели пройти дальше. Они старались применять высокий прессинг, но оставляли дыры позади себя, и мы смогли этим воспользоваться», — приводит слова Тухеля сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также отметил, что игроки «Челси» не боятся применять силовую борьбу в тех случаях, когда не удаётся находить решения в атаке, и сегодня лондонцы получили удовольствие от борьбы.

«Ребята были нацелены на результат. Мы жаждали этой победы. Такие результаты заряжают уверенностью. Начинаешь думать, что можешь достичь чего-то особенного. Уверен, что никто не захочет играть с нами в четвертьфинале. Будет непросто, но нам нечего бояться — мы хорошо подготовимся к новому противостоянию», — добавил немецкий специалист.

«Челси» на своём поле обыграл «Атлетико» со счётом 2:0 в ответной игре и вышел в четвертьфинал ЛЧ. В первом матче английский победил со счётом 1:0.

Ранее тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не ищет оправданий после поражения от «Челси».