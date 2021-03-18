Тренер «Атлетико» Симеоне: не ищу оправданий, «Челси» сыграл лучше

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет от лондонского «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Соперник заслужил победу по сумме двух матчей. Первый матч получился равным, но они забили мяч. Сегодня «Челси» сыграл лучше нас и заслуженно взял верх», — приводит слова аргентинского специалиста сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что игроки его команды пытались создать моменты для взятия ворот, но не смогли забить. По его словам, «Атлетико» старался изменить структуру игры в нападении.

«Я не ищу оправданий. Соперник сыграл лучше. Нужно поздравить их, извлечь урок и двигаться дальше. Легко махать кулаками после драки. Теперь уже не о чем сожалеть — противостояние завершилось. Хотели продолжить борьбу, но в этой Лиге чемпионов мы играли недостаточно хорошо», — добавил Симеоне.

«Челси» на своём поле обыграл «Атлетико» со счётом 2:0 в ответной игре и вышел в четвертьфинал ЛЧ. В первом матче английский победил со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что форвард «Атлетико» Луис Суарес не забил в 25-м выездном матче кряду в Лиге чемпионов.