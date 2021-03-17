«Ак Барс» повёл в серии с «Салаватом Юлаевым» во втором раунде Кубка Гагарина
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Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев отличились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Дмитрий Воронков и Найджел Доус. Коллектив из Башкортостана ответил только голом Владислава Картаева.
Таким образом, «Ак Барс» вышел вперёд в серии — 1:0. Вторая игра состоится в Казани 19 марта.
Ранее по итогам матчей первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились все пары полуфиналистов Западной и Восточной конференций КХЛ.