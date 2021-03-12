Определились все пары второго раунда финала плей-офф КХЛ
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В полуфинальных сериях Западной конференции сыграют московский ЦСКА с ярославским «Локомотивом» и санкт-петербургский СКА с московским «Динамо».
За выход в финал Восточной конференции магнитогорский «Металлург» поборется с омским «Авангардом», а казанский «Ак Барс» — с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Матчи второго раунда плей-офф КХЛ запланированы на 17—30 марта.
Ранее сообщалось, что шайба Мозякина помогла «Металлургу» победить «Барыс» и выйти во второй раунд плей-офф КХЛ.