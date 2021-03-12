Определились все пары второго раунда финала плей-офф КХЛ

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По итогам матчей первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились все пары полуфиналистов Западной и Восточной конференций КХЛ.
Определились все пары второго раунда финала плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

В полуфинальных сериях Западной конференции сыграют московский ЦСКА с ярославским «Локомотивом» и санкт-петербургский СКА с московским «Динамо».

За выход в финал Восточной конференции магнитогорский «Металлург» поборется с омским «Авангардом», а казанский «Ак Барс» — с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Матчи второго раунда плей-офф КХЛ запланированы на 17—30 марта.

Ранее сообщалось, что шайба Мозякина помогла «Металлургу» победить «Барыс» и выйти во второй раунд плей-офф КХЛ.

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