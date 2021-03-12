Шайба Мозякина помогла «Металлургу» победить «Барыс» и выйти во второй раунд плей-офф КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казахстанским «Барысом» в шестом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайба Мозякина помогла «Металлургу» победить «Барыс» и выйти во второй раунд плей-офф КХЛ
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Семёна Кошелева, Денниса Расмуссена, Сергея Мозякина, Тейлора Бека и Сергея Плотникова.

«Барыс» ответил голами Линуса Виделля, Никиты Михайлиса и Кирилла Панюкова.

Таким образом, «Металлург» победил в серии с «Барысом» со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с омским «Авангардом».

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

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