Шайба Мозякина помогла «Металлургу» победить «Барыс» и выйти во второй раунд плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казахстанским «Барысом» в шестом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Семёна Кошелева, Денниса Расмуссена, Сергея Мозякина, Тейлора Бека и Сергея Плотникова.

«Барыс» ответил голами Линуса Виделля, Никиты Михайлиса и Кирилла Панюкова.

Таким образом, «Металлург» победил в серии с «Барысом» со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с омским «Авангардом».

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.