Шайба Мозякина помогла «Металлургу» победить «Барыс» и выйти во второй раунд плей-офф КХЛ
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Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.
Победу «Металлургу» принесли шайбы Семёна Кошелева, Денниса Расмуссена, Сергея Мозякина, Тейлора Бека и Сергея Плотникова.
«Барыс» ответил голами Линуса Виделля, Никиты Михайлиса и Кирилла Панюкова.
Таким образом, «Металлург» победил в серии с «Барысом» со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с омским «Авангардом».
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.