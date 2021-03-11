«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

В матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор».

Встреча, проходившая на «Уфа Арене», завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

По шайбе в составе «Салавата Юлаева» забросили Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд, реализовавший буллит на последней минуте третьего периода. У гостей отличились Игорь Полыгалов и Александр Авцин.

«Салават Юлаев» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал Восточной конференции. Соперник команды из Уфы определится позже.

Ранее агент Дацюка заявил, что хоккеист пока не принял решения о завершении карьеры.