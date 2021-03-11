Агент Дацюка заявил, что хоккеист пока не принял решения о завершении карьеры
- РИА Новости
«Павлу необходимо время для того, чтобы принять решение о продолжении карьеры. Он хочет побыть с семьёй, отдохнуть, лишь потом будет определяться. На данный момент Дацюк ничего не решил», — цитирует Мильштейна Sport24.
«Автомобилист» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв в серии первого раунда плей-офф омскому «Авангарду» со счётом 1:4.
Ранее «Авангард» победил «Автомобилист» и выиграл серию 1/4 финала Востока плей-офф КХЛ.