Агент Дацюка заявил, что хоккеист пока не принял решения о завершении карьеры

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского хоккеиста «Автомобилиста» Павла Дацюка, опроверг слухи о завершении карьеры своим клиентом.

«Павлу необходимо время для того, чтобы принять решение о продолжении карьеры. Он хочет побыть с семьёй, отдохнуть, лишь потом будет определяться. На данный момент Дацюк ничего не решил», — цитирует Мильштейна Sport24.

«Автомобилист» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв в серии первого раунда плей-офф омскому «Авангарду» со счётом 1:4.

Ранее «Авангард» победил «Автомобилист» и выиграл серию 1/4 финала Востока плей-офф КХЛ.