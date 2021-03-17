Депутат Лебедев раскритиковал внедрение системы идентификации болельщиков на матчах РПЛ

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что Российская премьер-лига (РПЛ) запускает систему добровольной идентификации на матчах чемпионата в тестовом режиме.

«Несколько лет назад уже готовился законопроект о введении FAN ID. Мы обсуждали его за круглым столом вместе клубами, болельщиками и правоохранительными органами. Кроме представителей силовых структур все высказались «против». Главный аргумент — введение подобной системы отрицательно скажется на посещаемости матчей, которая и так не очень высокая. Нами такой аргумент поддерживается. Определённые моменты, связанные с оформлением, получением этого документа будет отпугивать болельщиков. Любое ужесточение правил прохождения на стадион отсекает определенный процент зрителей. Скоро у нас на стадион будут приезжать только чиновники с мигалками, представители футбольных клубов, и несколько родственников», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресса».

17 марта РПЛ запустила систему добровольной идентификации болельщиков. Данный сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что в РПЛ запустили систему добровольной идентификации болельщиков.