Сборная России выступит на ЧМ по хоккею под флагом ОКР

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На заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF), который проходил 16—17 марта в Москве, было решено, что на чемпионате мира в Латвии сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
Сборная России выступит на ЧМ по хоккею под флагом ОКР
  • © Пресс-служба Федерации хоккея России

«На форме будет изображён логотип ОКР, а в случае побед сборной России будет играть гимн IIHF. Мы обсуждали много разных вариантов. Был вариант снова с использованием нейтральных атлетов из России. Лично я считаю российский гимн одним из лучших в мире, и играть другую мелодию будет очень странно», — приводит ТАСС слова главы IIHF Рене Фазеля.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне из-за махинаций с базой данных московской лаборатории запретил россиянам выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и гимном сроком на два года.

ЧМ-2021 пройдёт с 21 мая по 6 июня в Риге.

Ранее Третьяк высказался об уходе из совета IIHF.

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