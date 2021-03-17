В Федерации водного поло шокированы задержанием главы организации Власенко

Вице-президент Федерации водного поло России Олег Жолобов признался, что для него стало полнейшей неожиданностью задержание главы организации Алексея Власенко по делу о мошенничестве.

«Новость об аресте Алексея Власенко — это как заброшенный мяч после сирены, если выражаться языком водного поло. В плане неожиданности это не просто ушат холодной воды, а что-то запредельное. Этого никто не ожидал. Мы не так давно виделись с ним, общались, говорили об олимпийском турнире, всё как обычно. Пока есть информация лишь из Басманного суда. Мы ждём официальных распоряжений по этому поводу», — цитирует Жолобова Sport24.

Власенко занимает пост президента Федерации водного поло России с декабря 2016 года. Он также возглавляет федерации прыжков в воду и синхронного плавания и является членом исполкома Олимпийского комитета России.

Ранее в Федерации синхронного плавания прокомментировали задержание главы организации Власенко.