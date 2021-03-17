В Федерации синхронного плавания прокомментировали задержание главы организации Власенко
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Мы работаем, нам ничего не известно об этом. Власенко задержан не по делам Федерации синхронного плавания. Мы никакой информацией не владеем. Пока он наш президент. Надеемся, что так и останется», — цитирует Sport24 пресс-службу федерации.
Власенко было предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере. Следствие попросило суд арестовать его до 16 мая. 56-летний функционер занимает пост президента Федерации синхронного плавания России с 2016 года. Он также является главой федераций водного поло и прыжков в воду и членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее сообщалось, что член исполкома ОКР Власенко задержан в Москве по обвинению в мошенничестве.