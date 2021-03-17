В Федерации синхронного плавания прокомментировали задержание главы организации Власенко

В Федерации синхронного плавания России заявили, что глава организации Алексей Власенко был задержан по делу, не связанному с его профессиональной деятельностью.

«Мы работаем, нам ничего не известно об этом. Власенко задержан не по делам Федерации синхронного плавания. Мы никакой информацией не владеем. Пока он наш президент. Надеемся, что так и останется», — цитирует Sport24 пресс-службу федерации.

Власенко было предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере. Следствие попросило суд арестовать его до 16 мая. 56-летний функционер занимает пост президента Федерации синхронного плавания России с 2016 года. Он также является главой федераций водного поло и прыжков в воду и членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что член исполкома ОКР Власенко задержан в Москве по обвинению в мошенничестве.