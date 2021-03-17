Член исполкома ОКР Власенко задержан в Москве по обвинению в мошенничестве

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В Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере был задержан член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), президент федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду Алексей Власенко.
Член исполкома ОКР Власенко задержан в Москве по обвинению в мошенничестве
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом сообщает Интерфакс. Басманный суд получил ходатайство следствия об аресте Власенко до 16 мая. Другие детали дела пока неизвестны.

56-летний Власенко является многократным чемпионом Европы, рекордсменом мира в плавании в категории «Мастерс». С 2010 года занимает пост президента Российской федерации прыжков в воду, с 2016-го — главы федераций синхронного плавания и водного поло. В исполком ОКР он входит с мая 2018 года. Власенко является председателем технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA) и членом бюро Европейской лиги плавания (LEN).

Ранее сообщалось, что пловец Исаев получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг.

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