Член исполкома ОКР Власенко задержан в Москве по обвинению в мошенничестве

В Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере был задержан член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), президент федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду Алексей Власенко.

Об этом сообщает Интерфакс. Басманный суд получил ходатайство следствия об аресте Власенко до 16 мая. Другие детали дела пока неизвестны.

56-летний Власенко является многократным чемпионом Европы, рекордсменом мира в плавании в категории «Мастерс». С 2010 года занимает пост президента Российской федерации прыжков в воду, с 2016-го — главы федераций синхронного плавания и водного поло. В исполком ОКР он входит с мая 2018 года. Власенко является председателем технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA) и членом бюро Европейской лиги плавания (LEN).

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