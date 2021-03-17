Передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Анахайм»

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Анахайм»
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 8:4.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Андре Бураковски, Назем Кадри (2), Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Самуэль Жирар, Пьер-Эдуар Белльмар и Брэндон Саад.

В составе «Анахайма» — Трой Терри, Дэнтон Хайнен, Адам Хенрик и Дерек Грант.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

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