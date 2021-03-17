Передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Анахайм»
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Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 8:4.
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Андре Бураковски, Назем Кадри (2), Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Самуэль Жирар, Пьер-Эдуар Белльмар и Брэндон Саад.
В составе «Анахайма» — Трой Терри, Дэнтон Хайнен, Адам Хенрик и Дерек Грант.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.