Передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Анахайм»

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 8:4.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Андре Бураковски, Назем Кадри (2), Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Самуэль Жирар, Пьер-Эдуар Белльмар и Брэндон Саад.

В составе «Анахайма» — Трой Терри, Дэнтон Хайнен, Адам Хенрик и Дерек Грант.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

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