В Федерации рассказали, что российские фристайлисты могли пропустить ЧМ в Аспене из-за проблем с визами

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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов рассказал, что спортсмены перед поездкой в США на чемпионат мира в Аспене столкнулись с серьёзными проблемами при оформлении въездных виз.
В Федерации рассказали, что российские фристайлисты могли пропустить ЧМ в Аспене из-за проблем с визами
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«Поскольку чемпионат мира был перенесён из Китая в США, наши спортсмены с большим трудом туда в итоге попали, в последний момент успев сделать визы в Германии. Но всё равно не успели на слоупстайл, где планировали побороться за медали. Одержав победу в биг-эйре, мы доказали, что можем успешно конкурировать в дисциплинах, которые развиваются в большей степени в Северной Америке. Но я могу сказать, что сегодняшний результат не случаен, мы планомерно с Олимпиады в Пхёнчхане работаем по программе развития этих дисциплин», — приводит слова Курашова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Таталина стала чемпионкой мира в биг-эйре.

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